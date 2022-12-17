Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Sudan'da çatışma: 5 ölü
[Temsili fotoğraf: AFP]
Güney Sudan Merkez Bankası yakınında polis ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü.
Polis Sözcüsü Daniel Justin, başkent Juba'daki Merkez Bankası binası yakınında silahlı çatışma çıktığını duyurdu.
Justin, şüphelilerin takibe alındığını ve çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Merkez Bankası binasından herhangi bir hırsızlık olayının tespit edilmediğini belirten Justin, şüphelilerin petrol istasyonu yakınında duran bir araçtan para çaldıkları bilgisini paylaştı.
Justin, hırsızlık girişiminde bulunanların Güney Sudan vatandaşı olduğunu aktardı.
Etiketler: Güney Sudan Afrika
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