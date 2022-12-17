Polis Sözcüsü Daniel Justin, başkent Juba'daki Merkez Bankası binası yakınında silahlı çatışma çıktığını duyurdu.

Justin, şüphelilerin takibe alındığını ve çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Merkez Bankası binasından herhangi bir hırsızlık olayının tespit edilmediğini belirten Justin, şüphelilerin petrol istasyonu yakınında duran bir araçtan para çaldıkları bilgisini paylaştı.

Justin, hırsızlık girişiminde bulunanların Güney Sudan vatandaşı olduğunu aktardı.