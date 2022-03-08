Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle görüntü yayınladı.

Kadınları 8 Mart ile kutlayan Putin, küresel ekonomik zorluklar ile askeri çatışmaların yaşandığı dönemden geçildiğini ve ülkedeki hamile kadınlar ile düşük gelirli ailelere maddi desteğin sağlanacağını söyledi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri eylemlerine değinen Putin, şunları kaydetti:

"Zorunlu askerlik yapanların askeri eylemlerde yer almadığını ve yer almayacağını belirtmek istiyorum. Yedekte olan askerler de ek olarak çağrılmayacak. Belirlenen hedefler ancak profesyonel askerler tarafından hallediliyor. Onların Rus halkı için güvenlik ve barışı güvenilir şekilde sağlayacağından eminim."