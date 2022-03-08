Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, "Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım." değerlendirmesinde bulundu.