Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuleba: Putin ve Zelenskiy'nin doğrudan konuşmasını istiyoruz
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğrudan konuşmalarını istediklerini kaydetti.
Kuleba, katıldığı bir televizyon programında, "Biz uzun süredir Ukrayna ile Vladimir Putin arasında doğrudan konuşma istiyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki özellikle şimdi nihai kararları veren kişi Putin." ifadesini kullandı.
Zelenskiy'nin Putin ile doğrudan konuşmak da dahil hiçbir şeyden korkmadığını kaydeden Kuleba, "Putin de hiçbir şeyden korkmuyorsa gelsin, otursun ve konuşalım." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy Vladimir Putin
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