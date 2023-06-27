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Dünya
AA 27.06.2023 16:00

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Rusya'daki olayları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Rusya'da geçen hafta yaşanan olayları görüştü.

Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Rusya'daki olayları görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Bin Selman telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bin Selman, Rusya'da 24 Haziran'da yaşanan Wagner krizine ilişkin Rus yönetiminin anayasal düzenin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik aldığı tedbirleri desteklediklerini ifade etti.

Görüşmede, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı yarar sağlayacak işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

Putin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e ve Suudi Arabistan halkına Kurban Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Görüşmede, ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

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