Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekonomi Forumunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna tahılının sevkini engellemediğini aktardı.

Putin, Ukrayna'nın dünya pazarlarına gıda tedarikinde Rusya'nın müdahale etmediğini, Ukrayna limanları temizlerse, gemi geçişlerinin güvenliğini sağlayacaklarını vurguladı. Putin bunun Kiev'de oturan insanların yeterliliği ile ilgili olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afrika ve Ortdoğuya buğday gönderebileceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yaşanan ve yaşanacak sorunun sebebi biz değiliz. ABD ve Avrupa, Rusya ile çalışmak isteyen herkesi tehdit ediyor" dedi.

Putin, AB'nin siyasi egemenliğini kaybettiğini söyledi.

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