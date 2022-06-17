Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus savaş gemisinin gece yarısı ülkenin Bornholm Adası yakınlarındaki kara sularını iki kez ihlal ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Twitter hesabından "Biz NATO'yuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Son derece sorumsuz, kaba ve tamamen kabul edilemez bir Rus provokasyonu. Bu zorbalık yöntemleri Danimarka'da işe yaramıyor" ifadesini kullandı.