Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektrik arz ve talebi arasındaki dengenin sağlanması amacıyla böyle bir önlem alındığı ve bunun bir ay süreceği duyuruldu.

Açıklamada, elektrik tasarrufu için 21.00’de tüm dükkanların kapatılacağı ve uygulamanın bugün başlayacağı aktarıldı.

Uygulamadan eczaneler, hastaneler, petrol istasyonları, fırınlar ve süt dükkanları muaf tutuldu.

Pakistan Planlama, Kalkınma ve Refah Bakanı Ahsan İkbal, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, dükkanların 20.30'da kapatılması gerektiğini, bu sayede elektrik tasarrufu yapılacağını ve bunun petrol ürünleri ithalatını azaltacağını duyurmuştu.

Elektrik kesintileri halkı zor durumda bıraktı

Pakistan, aylardır artan gıda, yağ ve petrol fiyatları sebebiyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya.

Buna ek olarak başkent İslamabad dahil olmak üzere ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bir dönemdeki kesintiler vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Şahbaz Şerif hükümeti ise mevcut elektrik kesintilerinden İmran Han hükümetini sorumlu tutuyor.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.