SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
23.7ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
05.06.2024 22:32
, 05.06.2024 22:33
SON GÜNCELLEME
05.06.2024 22:33
Putin: Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, nüfusun yok edilmesine benziyor
Rusya Devlet Başkanı Putin: Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Artvin'de tekne battı: 5 yaralı
23:34
ABD'de mortgage faizleri yükseldi, başvuruları azaldı
23:32
Nvidia dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu
22:49
Bodrum açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
22:14
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
21:43
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
FOTO FOKUS
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Putin: Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, nüfusun yok edilmesine benziyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Gazeteciler Gazze'nin içinde görevlerini yapabilmeli
Heniyye: Gazze'de savaşı durduracak her anlaşmaya karşı olumluyuz
TCG Kınalıada, Güney Kore'nin Busan Limanı'nı ziyaret etti