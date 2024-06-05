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Dünya
AA 05.06.2024 22:32

Putin: Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, nüfusun yok edilmesine benziyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: Şu anda Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor.

Putin: Gazze’de olanlar savaşa benzemiyor, nüfusun yok edilmesine benziyor

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