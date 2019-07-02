Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin yaşamını yitirdiği denizaltı kazasıyla ilgili soruşturma talimatı verdi.

"Donanma için büyük bir kayıp"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.

Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile televizyonda yaptığı bir toplantıda, "Bu donanma için büyük bir kayıp" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybeden askerlerden 7'sinin üst düzey, ikisinin ise savaş kahramanı olduğunu ifade ederek başsağlığı diledi.

14 denizci hayatını kaybetmişti

Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

Biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetmişti.

Nükleer gemi iddiası

Moscow Times gazetesi, Loşarik ismindeki denizaltının nükleer kapasiteli olduğunu iddia etti.

Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kuruluşu ise olayın ardından bölgede yüksek radyasyon seviyesi tespit edilmediğini açıkladı.

Rus mevkidaşlarının kendilerine yangının "gaz patlaması" sonucu meydana geldiği bilgisini verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA, REUTERS, TRT Haber