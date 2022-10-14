Putin'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Almanya, Ukrayna'da NATO'nun yanında yer alarak hata yapıyor.

Ukrayna'da arabuluculuk, esir takaslarındaki rolü için Erdoğan'a müteşekkiriz.

Görüşmelere açığız, bunu hep söyledik.

Kiev makamları, Rus birlikleri Kiev bölgesinden çekilir çekilmez müzakere etme arzusunu kaybetti.

Rusya'da ek askeri seferberlik için herhangi bir plan yok.

Önümüzdeki iki hafta içinde seferberlik sona erecek.

Şu ana kadar, 300.000 yedek askerden 222.000'i askere çağrıldı.

Ukrayna ile temas hattı 1.100 km uzunlukta.

Sadece sözleşmeli askerlerle bu hattı korumak imkansız.

Bu yüzden seferberliği ilan etmek zorunda kaldık.

Bugün yaşananlar tatsız ama doğru olanı yapıyoruz.

Görevimiz Ukrayna'yı yok etmek değil.

Kararımdan pişman değilim.

Ukrayna'ya yönelik büyük saldırılara şimdi gerek yok.

Şimdilik böyle ama göreceğiz.

Ayrıntılar geliyor...