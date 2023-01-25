Moskova Devlet Üniversitesi'nde öğrenci günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelen Putin, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını değerlendirdi.

Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenildiğini anımsatan Putin, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya; Amerikan, İngiliz, Fransız ve Sovyet olmak üzere dört sektöre bölündü. Sovyetler Birliği, Almanya'daki işgal statüsünü sona erdirdi. Ancak ABD bunu yapmadı. Amerikan işgalci güçleri, Almanya topraklarında resmen ve yasal olarak bulunuyor. Bunların sayısı da oldukça yüksektir" dedi.

Putin, "Alman politikacıların kendileri de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın hiçbir zaman tam anlamıyla egemen bir devlet olmadığını söylüyor" ifadesini kullandı.

Vladimir Putin, savaş sonucu olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) askeri birliklerinin Avusturya'da bulunduğunu, ancak buradan çekildiğini hatırlattı.