Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Microsoft: Servislerde yaşanan erişim sorunu düzeldi
[Fotoğraf: Depo Photos]
Microsoft, Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli servislerinde küresel çapta yaşanan erişim sorununun düzeldiğini açıkladı.
Şirketin internet sitesinden, bugün küresel çapta yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yapıldı.
Erişim sorunundan etkilenen hizmetlerin düzeldiği ifade edilen açıklamada, "Exchange Online" hizmeti üzerindeki bazı potansiyel etkilerin araştırıldığı kaydedildi.
Microsoft, sabah saatlerinde kullanıcıların Microsoft Teams, Exchange Online ve Outlook'un aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceğini belirtmiş, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.
Etiketler: Microsoft
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