Zarafeti ve alçak gönüllülüğüyle çok sevilen ve sansasyonel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Prenses Diana'nın ölümünün üzerinden çeyrek asır geçti.

Diana, ölümünün 25. yılında hayatını kaybettiği Paris'te unutulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sevenleri Özgürlük Alevi Anıtına Galler Prensesi'nin fotoğraflarını ve çiçekler bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Diana Spencer, nam-i diğer Galler Prensesi Diana, İngiltere tahtının bir numaralı veliahtı Prens Charles ile olan evliliğini 1996 yılında sonlandırma kararı aldı.

Kazada hayatını kaybetti

31 Ağustos 1997'de Paris'te, Diana ve erkek arkadaşı Dodi El Fayed'in bulunduğu araç, paparaziler tarafından takip edilirken kaza yaptı.

Diana ve El Fayed, o kazada hayatını kaybetti.

Diana'nın sevenleri, Prenses'in ölümünden kimi zaman dolaylı kimi zaman da direkt olarak Kraliyet ailesini sorumlu tuttu.