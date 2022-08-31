İsveç'in başkenti Stockholm'de ambulansın da bulunduğu yoldaki trafiği kesen 10 çevreci aktivist hakkında polis soruşturma başlatırken savcılık da ambulansın uzun süre trafikte mahsur kalması nedeniyle bu kişiler hakkında gözaltı talebinde bulundu.

Stockholm'ün Solna ilçesinde 29 Ağustos'ta çevreci aktivistler Karolinska Hastanesi önünde otoyolu kesmişti.



İki saat süren eylemde kilometrelerce kuyruk oluşmuş, içinde hasta bulunan ambulans da saatlerce yolda mahsur kalmıştı. Polisin aktivistlere müdahalesiyle trafik açılmıştı.

Çevreci aktivistler, benzin ve mazotla çalışan araçların, doğaya zarar vermelerinden dolayı İsveç'te yasaklanmasını istiyor. Aktivistler, bu konuya dikkati çekmek için her gün Stockholm'ün farklı caddelerinde trafiği engelleme eylemi yapıyor.