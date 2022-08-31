Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore’ye girişte koronavirüs test zorunluluğu kaldırılıyor
[Fotograf: Reuters]
Güney Kore, ülkeye giriş yapmak isteyen uluslararası yolcular için negatif COVID-19 testi sunma zorunluluğunu 3 Eylül'den itibaren kaldıracağını bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, birçok COVID-19 önlemini mayıs ayından itibaren kaldıran Güney Kore'de, günlük vaka sayıları son haftalarda 100 binler civarında seyrediyor.
Bulaşıcı hastalıklar danışma komitesinin tavsiyesi üzerine ülkeye girişte negatif test zorunluluğunu kaldırdığını açıklayan hükümet, yeni düzenlemenin 3 Eylül’den itibaren tüm gemi ve uçak yolcularını kapsayacağını bildirdi.
Güney Kore’de daha önce gelen yolcuların son 48 saat içinde alınmış PCR testi ya da 24 saat içinde alınmış hızlı antijen testi göstermeleri isteniyordu.
Salgının başından bu yana 23 milyon 246 bin 398 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 26 bin764 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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