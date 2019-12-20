Dünya
Prens Philip hastaneye kaldırıldı20 Aralık 2019 Cuma 17:15 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 17:21
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip’in tedbir amaçlı Londra Hastanesine kaldırıldığı açıklandı.
Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, tedbir amaçlı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip’in Londra Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
Kraliyet görevlerinden emekli olan Philip, bağlı bulunduğu kuruluşlarla ilgisini kesmiyor.
Philip, 780'den fazla kuruluşta başkanlık ve üyelik görevlerini sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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