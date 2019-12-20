Dünya
Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı20 Aralık 2019 Cuma 16:47 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 16:49
Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Rus Ria haber ajansına göre, Moskova'daki 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı.
Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik yapılan ihbarların ardından mahkeme binalarında bulunan çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.
Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Moskova mahkeme bomba ihbarı