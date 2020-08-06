Haber Giriş: Kaynak: Sky News
Poz verirken 19'uncu yüzyıldan kalma heykeli kırdı
İtalya'daki bir müzede 19'uncu yüzyıldan kalma bir heykelin üzerine çıkarak fotoğraf çektiren bir turist, poz verirken heykelin bir parçasını kırdı. Müze, heykelin iki ayak parmağının hasar gördüğünü açıkladı.
İtalya'nın Possagno kentindeki Antonio Canova Müzesi'ni ziyaret eden bir turist, Venus Victrix adlı 19'unzu yüzyıldan kalma bir heykelin yanında poz vermek istedi.
Fotoğraf çekildikten sonra hasarı fark eden adam, hiçbi şey söylemeden müzeden çıkış yaptı.
Olayı Avusturya gazetelerinde okuduktan sonra müzeye geri dönen Avustralyalı turist özür diledi.
Müze, heykelin iki ayak parmağının hasar gördüğünü açıkladı. Uzmanlar hasarlı parçayı restore etmeyi planlıyor.
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