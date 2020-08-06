İtalya'nın Possagno kentindeki Antonio Canova Müzesi'ni ziyaret eden bir turist, Venus Victrix adlı 19'unzu yüzyıldan kalma bir heykelin yanında poz vermek istedi.

Fotoğraf çekildikten sonra hasarı fark eden adam, hiçbi şey söylemeden müzeden çıkış yaptı.

Olayı Avusturya gazetelerinde okuduktan sonra müzeye geri dönen Avustralyalı turist özür diledi.

Müze, heykelin iki ayak parmağının hasar gördüğünü açıkladı. Uzmanlar hasarlı parçayı restore etmeyi planlıyor.