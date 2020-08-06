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Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü
Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.
Nimruz Emniyet Müdürlüğü, vilayetin Haşrud ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı.
Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: nimruz Afganistan bombalı saldırıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 12:19
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