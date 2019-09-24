Dünya

Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem

24 Eylül 2019 Salı 08:10 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 08:24

Karayip adası Porto Riko'da gece saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı, tsunami alarmı verilmedi.