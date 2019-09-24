Porto Riko'da 6 büyüklüğünde deprem24 Eylül 2019 Salı 08:10 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 08:24
Karayip adası Porto Riko'da gece saatlerinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı, tsunami alarmı verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin, Porto Riko adasının kuzeybatı kıyılarında 49 mil (79 kilometre) 6 mil (10 kilometre) sığ derinlikte olduğunu açıkladı.
Bölgede 1 saatten az sürede üç artçı sarsıntı yaşandı. Tsunami alarmı verilmedi.
Adanın Acil Durum Yönetimi Ajansı sözcüsü Kiara Hernández, hasar konusunda ellerine henüz ulaşan bir bilgi olmadığını belirtti.
Depreme uykusunda yakalanan birçok ada sakini, evlerini terk ederek dışarıda bekledi.
Yakın tarihte Porto Riko’ya en çok zarar veren deprem, 1918 yılının ekim ayında olmuştu. Adanın kuzeybatı kıyılarında meydana gelen 7,3'lük depremde 116 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AP