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Portland'da sokaklar yeniden savaş alanına döndü
ABD'nin Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösterilerde tansiyon yeniden yükseldi. Federal güvenlik güçlerinin çekileceği açıklamasına rağmen sokağa çıkan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde polis şiddeti karşıtı gösteriler şiddet olaylarına dönüştü.
Oregon Valisi Kate Brown Portland'da federal mahkeme binasının ateşe verilmesinin ardından bölgeye gelen federal güvenlik güçlerinin kısmi olarak çekilmeye başlayacağını açıkladı.
Ancak göstericiler, yeniden sokağa çıkıp polisle çatıştı. Federal güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Portland kenti, George Floyd'un ölümünün ardından haftalardır süren şiddetli protestolara ev sahipliği yapıyor.
Etiketler: Portland polis şiddeti gösteri abdSon Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 13:08
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