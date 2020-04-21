Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Portekizli orkestra iptal edilen konserini internette verdi
Portekizli Gulbenkian Orkestrası koronavirüs krizi nedeniyle iptal edilen konserini, internetten yayınlandı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs krizi nedeniyle pek çok etkinlik iptal edildi.
O etkinliklerden biri de Portekizli Gulbenkian Orkestrası tarafından verilecek konserdi.
Sanatçılar, iptal edilen konser yerine internet üzerinden bir gösteri hazırladı, canlı yayınla Mozart senfonisini çevrim içi çaldı.
Etiketler: portekiz orkestra konser Gulbenkian OrkestrasıSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 17:58
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