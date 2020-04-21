Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs krizi nedeniyle pek çok etkinlik iptal edildi.

O etkinliklerden biri de Portekizli Gulbenkian Orkestrası tarafından verilecek konserdi.

Sanatçılar, iptal edilen konser yerine internet üzerinden bir gösteri hazırladı, canlı yayınla Mozart senfonisini çevrim içi çaldı.