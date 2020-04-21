Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait A400 nakliye uçağı, İngiltere'nin Brize Norton bölgesindeki havaalanından kalkıp, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi. Uçağın, havalimanındaki kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü.

Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından kargo uçağı İngiltere’ye gitmek için havalanacak.

İngiltere’ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

