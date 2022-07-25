Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsünden (IPMA) yapılan açıklamaya göre, Braganca, Vila Real, Coimbra, Viseu, Santarem, Castelo Branco, Portalegre ve Faro dahil birçok belediyede yangın riski hala yüksek seyrediyor.

Hükümet, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bazı noktalarda yeniden "alarm durumu" ilan edebilir.

Ülkede, 2 haftaya yakın süredir devam eden yangınlar sonrası alarm seviyesine geçilmiş, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yangınların kontrol altına alınmasıyla bu durum 21 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Avrupa'da Portekiz'in yanı sıra İngiltere, İspanya ve Fransa'da orman yangınları sürüyor.