Fransız basınındaki haberlere göre, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, gelecek günlerde enerji tasarrufuna dair 2 kararname yayımlayacaklarını söyledi.

Runacher, klima çalıştıran dükkanlara kapılarını kapalı tutması zorunluluğu getirileceğini, kurala uymayanlara 750 euro ceza kesileceğini dile getirdi.

Işıklandırma yasağı

Tüm ülkede gece ışıklandırmalarına 01.00-06.00 saatlerinde yasak getirileceğini aktaran Runacher, bu yasağa uymamanın cezasının da 1500 euro olacağı bilgisini paylaştı.

​​​​​​​Halihazırda, nüfusu 800 binin altındaki bölgelerde, havalimanları ve terminaller hariç, gece saatlerinde ışıklandırma yasağı uygulanıyor.

Fransa'da son zamanlardaki aşırı sıcak hava dalgası, klimalara yönelik talebi artırmış durumda.