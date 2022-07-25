Merkezden yapılan açıklamaya göre, gündüz saatlerinde Cıciang, Fucien, Ciangşi, Hunan, Guangdong ve Hubey eyaletleri, Çongçing şehri ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin genelinde, Guicou, Siçuan, Ciangsu, Anhui eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklık 35 dereceyi geçecek.

Cıciang, Fucien ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebilecek.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşlara sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmamaları, açık havada çalışanlara ise sık mola vermeleri uyarısında bulundu.

"Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.