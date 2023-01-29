Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 17:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Portekiz'de on binlerce öğretmenden protesto
[Fotograf: AP]
Portekiz'de öğretmenler, daha iyi çalışma şartları ve daha yüksek maaş için sokağa indi. Ülkede, aralık ayından bu yana grevler nedeniyle birçok okulda eğitim aksadı.
Eğitim Profesyonelleri Sendikası'nın çağrısıyla yaklaşık 80 bin kişi başkent Lizbon'da gösteri düzenledi.
Öğretmenler maaşlarına en az 120 euro zam ve kariyer ilerlemesinin hızlandırılmasını istiyor.
Devlet okullarında görevli öğretmenler aralık ayının başından bu yana ülke genelinde grevde.
Pek çok okulda dersler askıya alındı.
Etiketler: Portekiz
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