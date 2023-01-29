Resmi rakamlara göre, 21-27 Ocak tarihlerini kapsayan tatil dönemindeki seyahatlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73 arttı.

Tatil döneminde demir yoluyla 50,17 milyon, kara yoluyla 162 milyon, hava yoluyla 9,01 milyon, deniz ve nehir yollarıyla 4,87 milyon seyahat gerçekleşti.

Seyahatlerin sayısı, 130 milyon seyahatin yapıldığı 2022'ye göre yüzde 73 artarken, salgın öncesinde 421 milyon seyahatin yapıldığı 2019 yılı seviyesinin yüzde 53'üne ulaşabildi.

Çin, COVID-19 salgınının başından beri uyguladığı katı salgın kontrol tedbirlerini Aralık 2022'de kaldırmış, ülke içindeki seyahat kısıtlamalarına son verilmişti.

Salgın dönemindeki Bahar Bayramı tatillerinde seyahatlerin sayısı, kısıtlamalar nedeniyle 2020'de 150 milyona, 2021'de ise milyona kadar gerilemiş, 2022'de 130 milyonda kalmıştı.

Yurt dışı seyahatler de arttı

Öte yandan Ulusal Göçmenlik İdaresi de geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl tatil döneminde yüzde 120,5 artışla 2,88 milyon sınır aşırı seyahatin yapıldığını bildirdi.

Yurt dışından Çin'e yapılan seyahatlerin sayısı yüzde 123,3 artışla 1,43 milyona, Çin'den yurt dışına yapılan seyahatlerin sayısı yüzde 117,8 artışla 1,44 milyona çıktı.

Çin, COVID-19'un 8 Ocak 2023'ten itibaren "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele alınmasına son verileceğini, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurarak sınırlarını dünyaya açmıştı.

Çin geleneğinde insanların Ay Yeni Yılı'nı aileleri ile geçirmesi önemli görülüyor. Yeni yıl kutlamasını içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca kişi, memleketlerini ziyaret etmek için ülke içinde yolculuklar yapıyor. "Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.