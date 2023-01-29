Dokuz ülkenin sınırları içinde yer alan Amazon havzasını inceleyen uzmanlar; yangınların, ağaç kesimlerinin, kuraklığın ve habitat değişikliklerinin ormana etkilerini analiz etti.

Buna göre, 2001'den 2018 yılına kadar 2,5 milyon kilometrekare ormanlık alan tahrip oldu. Bunun en önemli nedeni kuraklık ve yangınlar.

Ancak yoğun ağaç kesimi de 17 yılda binlerce kilometrekarelik alanın yok almasına yol açtı.

Amazonlarda şiddetli kuraklığın giderek arttığını belirten bilim insanları, yangın riskine karşı uyarıda bulunuyor.

Yağmur ormanlarını korumaya yönelik yasaların uygulanmasını talep ediyor.