2018 yılından bu yana Eurogroup'un ve Avrupa İstikrar Mekanizması Yönetim Kurulu’nun başkanlığını yapan Centeno'nun istifa kararının altında koronavirüs salgının ülke ekonomisine verdiği zarar olduğu iddia edildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Centeno’nun yerine Bütçe Bakanı Joao Leao’nun geleceğini bildirdi.