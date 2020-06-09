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Fransa'da hükümete 'koronavirüs' soruşturması
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da hükümetin koronavirüs (COVID-19) salgını yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.
Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı açıklamada, hükümetin salgın yönetimine ilişkin başlatılan soruşturmanın, savcılığa yapılan 80 suç duyurusu kapsamında "kasıt olmadan adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gerekçesiyle açıldığını belirtti.
Soruşturmanın, siyasi sorumluları belirlemeyi değil olası suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.
Ülkede COVID-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 fransaSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 16:58
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