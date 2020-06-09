Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 1 günde görülen 9 bin 987 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 267 bin 748’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 7 bin 481’e ulaştı.

Hastalığı atlatanların sayısı ise 129 bin 414 oldu.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan en çok vaka görülen 6’ncı ülke konumunda bulunuyor.