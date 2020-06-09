Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da 1 günde 10 bine yakın COVID-19 vakası görüldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da son 24 saatte 9 bin 987 kişide daha koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 1 günde görülen 9 bin 987 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 267 bin 748’e ulaştı.
Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 7 bin 481’e ulaştı.
Hastalığı atlatanların sayısı ise 129 bin 414 oldu.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan en çok vaka görülen 6’ncı ülke konumunda bulunuyor.
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