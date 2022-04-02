Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 22:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Popocatepetl Yanardağı yakınlarında göktaşı görüldü
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nın yakınlarında bir göktaşı görüldü. Popocatépetl Yanardağı'nın yüzeyinin incelendiği ancak herhangi bir ize rastlanılmadığı açıklandı.
Meksika’da alevler içinde bir göktaşı, Popocatepetl Yanardağı'nın kontrol kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.
Yetkililer ayrıca, göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl Yanardağı'nın yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.
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