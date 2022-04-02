Meksika’da alevler içinde bir göktaşı, Popocatepetl Yanardağı'nın kontrol kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntüde göktaşının atmosfere girdikten sonra alev aldığı, yeryüzüne doğru yaklaştığı ve ardından Popocatepetl yanardağının yakınlarında patladığı görülüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın gökyüzünde yanardağdan yüzlerce kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.

Yetkililer ayrıca, göktaşı patlamasının ardından Popocatépetl Yanardağı'nın yüzeyinin incelendiğini ancak herhangi bir ize rastlanılmadığını açıkladı.