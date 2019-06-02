Avrupa turu kapsamında İsviçre'ye ziyaret gerçekleştiren Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile bir araya geldi.

Ticino kantonunun başkenti Bellinzona'daki görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pompeo, İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanma çağrısında bulundu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini ifade etti.

İran Cumburbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Pompeo, "(İran ile) Masaya oturmaya hazırız." dedi.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini kaydetti.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı.

Kaynak: AA, Reuters