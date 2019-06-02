İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan Giudecca Kanalı'nda olan kazada, kontrolünü kaybeden bir gemi rıhtıma çarptı.

İtalyan medyasındaki haberlere göre, kazada gemi zarar gördü ve en az 4 kişi yaralandı.

Kazaya neyin neden olduğu henüz belli değil.

Kaynak: Sputnik International