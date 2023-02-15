Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 21:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonyalı kurtarma ekipleri Türkiye'den Varşova'ya dönüşte alkışlarla karşılandı
[Fotograf: AA]
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Polonya'dan Türkiye'ye gelen kurtarma ekipleri Varşova dönüşünde Türkler ve Polonyalılar tarafından alkışlarla karşılandı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve çok sayıda Türk ile Polonyalı tarafından karşılanan ekibe Lehçe "Çok teşekkürler" şeklinde slogan atıldı.
Fırat, Polonyalı kurtarma ekibine teşekkür etti. Ellerinde Polonya ile Türkiye bayrağı bulunan kişiler kurtarma görevinden dönen ekibe çiçekler verdi.
Polonyalı görevliler gördükleri ilgi ve minnet nedeniyle Lehçe ve Türkçe teşekkür etti.
Polonyalı itfaiye ekibinin yanı sıra madenciler ve askeri tıp görevlileri Türkiye'de Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürdürdükleri çalışmalar neticesinde 12 kişiyi kurtarmıştı.
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