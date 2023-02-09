Polonya'dan Türkiye'ye gönderilen yardım tırı yola çıktı.

Çok sayıda Türk ve Polonyalının yardımlarının toplandığı depodan yüklenen tır, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın katılımıyla Varşova'dan uğurlandı.

Polonya-Türk Dostluk ve Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) Başkanı Göktürk İplikçioğlu, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının, özellikle öğrencilerin ilk andan itibaren hızla reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

"Bu ilk tır ama sürekli devam edecek gibi görünüyor"

İplikçioğlu, dernek merkezini iletişim merkezi haline getirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve Polonyalı dostlarımızdan yardımlar geliyor. Özellikle Türkiye'deki hava şartları nedeniyle battaniye, mont gibi ihtiyaçlara öncelik verdik." dedi.

Çocuk gıdası ve bebek bezi ihtiyaçları konusunda yönlendirmeler yaptıklarını anlatan İplikçioğlu, "Konuyu vatandaşlarımız algıladı ve gerekli malzemelerin gönderilmesini sağlıyoruz. Bu ilk tır olacak ama ikinci tırı dolduracak kadar malzeme de neredeyse var. Bu sürekli devam edecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllülerden Furkan Şahin, 9 yıldır Polonya'da yaşadığını belirterek, "Deprem hepimizi çok derinden etkiledi. İlk saatlerden itibaren organize şekilde elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, gönüllülerin yanı sıra Polonya halkının da çok destek olduğuna dikkati çekerek, "Şu an elimizdeki kaynaklarla toplayabildiğimiz kadar yardımı topladık. Allah kısmet ederse en kısa zamanda ulaşmasını istiyoruz. Konuşurken duygulanıyorum. Biz soğukkanlı şekilde üstümüze düşeni yapıyoruz. Kalbimiz de aklımız da sabah öğle akşam hep Türkiye'de. El ele verdikten sonra her şeyi başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.