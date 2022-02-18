Skurkiewicz, ZET radyosuna açıklamasında, “Polonya-Rusya sınırında duvar inşa etmiyoruz, henüz sadece planlıyoruz” diye belirtti.

Polonya, Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi ile ortak sınıra sahip. Kara sınırının uzunluğu 203.3 kilometre.

Polonya, göçmen krizi nedeniyle Ocak ayında Belarus sınırına bir bariyer inşa etmeye başladı.

186 kilometre uzunluğundaki bariyer 400 milyon dolara mal olacak. İnşaatın Haziran 2022'de tamamlanması planlanıyor.