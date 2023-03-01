Polonya haber ajansı PAP'a göre, yeni mülteci yardımı yasasındaki değişiklik bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre, Polonya'da 120 günden fazla ikamet eden mülteciler, masraflarının yüzde 50'sini ve mayıstan itibaren 180 günü aşan barınma durumunda bu masrafın yüzde 75'ini karşılayacak.

Engelliler ve bakımevlerinde kalanlar, çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar, bir yaşından küçük ve üç veya daha fazla çocuğu olan kişiler gibi hassas gruplar düzenlemelerden muaf tutulacak.

Halihazırda yaklaşık 80 bin Ukraynalı mültecinin Polonya'daki toplu konutlarda yaşadığı ifade ediliyor.