İngiltere merkezli düşünce ve araıştırma kuruluşu Food Foundation'ın Gıda Güvensizliği Takipçisi raporuna göre, Ocak 2023'te çocuklu hanelerin yüzde 21,6'sı çocuklarının bir önceki ay doğrudan gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. Bu rakam Ocak 2022'de yüzde 11,6 seviyesindeydi.

Son bir yılda İngiltere'de gıda güvensizliği yaşayan çocukların sayısı iki katına çıkarak 3,7 milyona yükseldi.

Çocukların yeterli gıdaya erişememesinin nedeni ise hayat pahalılığı ve bu durum özellikle düşük gelirli ailelerde daha fazla hissediliyor.

Food Foundation'a göre, gıda eksikliği çocukların eğitiminden arkadaşlık ilişkilerine ve sosyal gelişimlerine kadar hayatlarında birçok negatif etkiye yol açabilir.

Çocukların yeterli gıda alabilmesini sağlamak için Ücretsiz Okul Yemeği uygulamasının kapsamının genişletilmesi talep edilen rapora göre, ülkede şu anda 800 bin yoksul çocuk bu uygulamadan faydalanamıyor.