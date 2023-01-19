Polonya medyasında yer alan haberlere göre polisler, 15 Ocak'ta Gdansk Körfezi'ndeki hassas bölgede 3 İspanyol dalgıç tespit etti.

Üzerlerinde profesyonel dalış teçhizatı olan dalgıçların, "kayıtsız" küçük tekneleri arıza yapınca imdat mesajı gönderdikleri ve ardından kurtarıldıkları açıklandı.

Yapılan sorgulamada dalgıçlar, kehribar aradıklarını öne sürdü ancak teknede herhangi bir kehribar bulunmadı.

Dalgıçlara kayıplara karıştı

Dalış için de izinleri olmadığı anlaşılan dalgıçlar, ayrıntılı soruşturma yapılmadan serbest bırakıldı.

Verdikleri telefon numaralarının da aktif olmadığı iddia edilen dalgıçlar, kısa sürede kayıplara karıştı.

Polonya kamuoyu, dalgıçların ayrıntılı şekilde sorgulanmadan serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Basın, geçen yıl sabotaj nedeniyle gündeme gelen Kuzey Akım doğal gaz boru hattına dikkati çekti ve güvenlik zafiyeti nedeniyle Polonya polisini eleştirdi.