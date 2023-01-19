Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tokayev’in, Meclis’in feshedilmesi ve 19 Mart’ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Tokayev, Haziran 2022'de gerçekleştirilen anayasa referandumuyla Kazakistan’da daha adil ve rekabetçi bir yönetim sistemine geçiş sürecinin başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bundan sonra Meclis seçiminde karma sisteminin uygulanacağını belirterek, “Meclis ve yerel meclislerin oluşumuna yönelik bu yeni model, seçmenlerin çıkarlarını hem ulusal hem de bölgesel düzeyde tam olarak koruyacak ve temsili iktidar organlarında geniş bir görüş yelpazesi sağlayacak.” değerlendirmesini yaptı.

​​​​​​​Tokayev, siyasi partilerin Meclis’e girme barajının yüzde 7’den yüzde 5’e düşürüldüğünü hatırlatarak, tüm bu kurumsal değişimlerin, siyasi rekabeti yoğunlaştıracağını ve yeni siyasetçilerin önünü açacağını belirtti.