Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, yaptığı açıklamada, 28 Mart itibarıyla tıbbi kuruluşlar hariç her yerde maske zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

COVID-19 vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Niedzielski, kalabalık gruplar içerisinde maske kullanımına devam edilmesini önerdi. Niedzielski, Polonya'ya varışlarla ilgili tüm karantina kurallarının kaldırılacağını söyledi.

"Duruma göre özel şekilde hazırlanacağız"

Eylül döneminde yeni bir mutasyonun çıkma riskinin olduğunu söyleyen Bakan Niedzielski, "Şimdilik yeni kararlarla devam edeceğiz. Eylüldeki mutasyon ve vaka durumuna göre özel bir şekilde hazırlanacağız" dedi.

COVID-19 salgınında vakaların düşüş gösterdiği Polonya'da, son 24 saatte 8 bin 994 vaka tespit edilirken, 146 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.