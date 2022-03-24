Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa nükleer füze denemesi yaptığını duyurdu
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa havadan karaya nükleer füze denemesi yaptığını duyurdu.
Fransa Savunma Bakanlığı, Fransız Silahlı Kuvvetlerinin dün havadan karaya geliştirilmiş stratejik orta menzilli nükleer ASMPA füze denemesi yaptığı açıklandı.
Açıklamada, füze denemesinin Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi MBDA, Dassault Aviation şirketi ve Ulusal Havacılık Araştırma Merkezinin (ONERA) katkılarıyla yapıldığı aktarıldı.
Nükleer füzenin Cazaux Hava Üssü'nden havalanan bir Rafale uçağı tarafından ateşlendiği belirtilen açıklamada, denemenin başarıyla gerçekleştiği kaydedildi.
Avrupa Birliği ülkeleri arasında nükleer güce sahip tek ülke olan Fransa'nın nükleer füze denemesinin Rusya-Ukrayna savaşı sürecine denk gelmesi dikkati çekti.
Etiketler: Fransa Nükleer Füze
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