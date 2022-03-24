Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edecek
[Fotoğraf: TRT Haber]
ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna’ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.
Beyaz Saray, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın mağdurlarına yardımcı olmak için elinden gelen desteği verdiğini açıkladı.
ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından etkilenen kişiler için 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Ukrayna ve komşularına ayrıca 320 milyon dolar demokrasi ve insan hakları fonu sağlayacağız." denildi.
Ukrayna'dan kaçan birçok kişinin ilk tercihinin Avrupa ülkelerine sığınmak olduğu aktarılan açıklamada, "Rus saldırılarından kaçarak, ABD Mülteci Kabul Programı gibi yasal yolları kullanan 100 bin Ukraynalıyı ABD'ye kabule hazırız." ifadeleri kullanıldı.
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