Geniş çaplı protesto eylemleri düzenlenmesine neden olan Anayasa Mahkemesinin, fetüsün kusurlu oluştuğu durumlarda yapılan kürtajların da Anayasa'ya aykırı olduğuna dair 22 Ekim'de verdiği kararın gerekçesinde, kürtaja sadece tecavüz ve annenin sağlığı risk altındaysa yasal izin verilebilecek.

Gerekçede, fetüsün ciddi şekilde kusurlu olması ya da tedavi edilemez şekilde hastalık ihtimalinin bulunmasının doğum öncesi aşamadaki bir kişiyi hayattan mahrum bırakmak için yeterli bir neden olmadığı vurgulandı.

Mahkemenin aldığı karar resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Mahkeme kararını provokasyon olarak niteleyen ana muhalefet partisi Civic Platform (PO) Başkanı Borys Budka, konu hakkında referandum talep edebileceklerini söyledi.