Haber Giriş: Kaynak: İHA
Polonya’da Ciara Fırtınası 2 can aldı
Ciara Fırtınası Avrupa'da etkili olmayı sürdürüyor. Şiddetli fırtına, Polonya’da 2 kişinin ölümüne, birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Avrupa genelinde etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, saatte 100 kilometre hıza ulaştı.
Fırtına sebebiyle Polonya’da 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.
Hayatını kaybeden 52 yaşındaki anne ve 15 yaşındaki kızının Polonya’nın güneyinde bir kayak merkezinde rüzgarın söktüğü çatının üzerlerine düşmesi sonucu öldükleri belirtildi.
Fırtına ulaşımı felç etti
Polonya ve Almanya’da Sabine Fırtınası adıyla da bilinen Ciara Fırtınası, ülkede ulaşımı da olumsuz etkiledi. Hava ve demir yollarında seferler iptal edildi, birçok bölgede de elektrik kesintileri yaşandı.
Polonya Meteoroloji Servisi, fırtınanın ülkedeki etkisini çarşamba gününe kadar sürdürmesinin beklendiğini belirtti.
Etiketler: rüzgar polonya Fırtına Ciara fırtınasıSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 02:39
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