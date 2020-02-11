Avrupa genelinde etkisini sürdüren Ciara Fırtınası, saatte 100 kilometre hıza ulaştı.

Fırtına sebebiyle Polonya’da 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden 52 yaşındaki anne ve 15 yaşındaki kızının Polonya’nın güneyinde bir kayak merkezinde rüzgarın söktüğü çatının üzerlerine düşmesi sonucu öldükleri belirtildi.

Fırtına ulaşımı felç etti

Polonya ve Almanya’da Sabine Fırtınası adıyla da bilinen Ciara Fırtınası, ülkede ulaşımı da olumsuz etkiledi. Hava ve demir yollarında seferler iptal edildi, birçok bölgede de elektrik kesintileri yaşandı.

Polonya Meteoroloji Servisi, fırtınanın ülkedeki etkisini çarşamba gününe kadar sürdürmesinin beklendiğini belirtti.