Rüzgarın hızı 100 kilometreyi aştı, ağaçlar devrildi, uçaklar inişte zorlandı.

Ciara fırtınasının etkisindeki Avrupa'da ulaşım felç oldu.

[İngiltere - Fotoğraf: Reuters]

İngiltere'de bir uçak inişe geçtiği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Uçağın iniş anı kameralara yansıdı.

British Airways uçuşu da fırtına nedeniyle Atlantik'te hız rekoru kırdı. New York'tan kalkan uçak, rüzgarın etkisiyle Londra'ya 4 saat 56 dakikada vardı. Normal şartlarda New York Londra 6 saatten fazla sürüyor.

Fırtına nedeniyle yüzlerce uçuş ve tren seferi iptal edildi

[Brüksel Havalimanı - Fotoğraf: AA]

Saatteki hızının 130 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle İngiltere, Belçika, Hollanda ve Almanya'da birçok uçuş, feribot ve tren seferi iptal edildi.

İngiltere'de 149 noktada sel alarmı verildi

[İngiltere - Fotoğraf: Reuters]

İngiltere'de 149 noktada sel alarmı verildi. Yetkililer, sel ve ağaçların devrilmesi riski nedeniyle halka evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

[İngiltere - Fotoğraf: AA]

Fransa'nın başkenti Paris'te şiddetli fırtına ağaçları kökünden söktü.

Fırtına Belçika ve İsviçre'de de hayatı olumsuz etkiliyor.

[İngiltere - Fotoğraf: AP]

Futbol karşılaşmaları iptal edildi

Ciara fırtınası futbolu da etkiledi. İngiltere, Almanya, Belçika ve Hollanda'da futbol karşılaşmaları fırtına nedeniyle iptal oldu.