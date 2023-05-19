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Dünya
AA 19.05.2023 19:55

Polonya'da bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğu açıklandı

Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, nisan ayında başkent Varşova'nın yaklaşık 230 kilometre kuzeybatısındaki Bydgoszcz yakınlarında bir ormanda bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğunu söyledi.

Polonya'da bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğu açıklandı

Polonya'da yayın yapan RMF FM radyosuna konuşan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, füzeye ilişkin incelemenin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Szrot, üzerinde patlayıcı bulunmayan füzenin "Rus teknolojisi" olduğunu belirtti.

Polonyalı yetkililer, Aralık 2022'de Polonya topraklarına düşen ve parçaları nisanda Varşova'nın yaklaşık 230 kilometre kuzeybatısındaki Bydgoszcz yakınlarında bir ormanda bulunan cisimle ilgili sorularla karşı karşıyaydı.

Geçen yıl kasımda Polonya'nın doğusuna düşen bir füze, iki kişinin ölmesine neden olmuştu.

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