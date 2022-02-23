Ukrayna, Polonya ve Litvanya liderleri ortak bir deklarasyon imzaladı.

Ortak deklarasyonda şu ifadeler yer aldı:

"Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanımasının hiçbir hukuki anlamı yoktur."

"Ukrayna AB adaylığı statüsünü hak ediyor"

"Ukrayna AB adaylığı statüsünü hak ediyor." diyen Polonya ve Litvanya devlet başkanları, Ukrayna'yı bu anlamda destekleyeceklerine işaret etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Rusya'nın eylemleri sadece Ukrayna'ya değil tüm bölgeye tehdit oluşturuyor." dedi.

"Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonyalı ve Litvanyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devler Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın bundan sonraki adımları Rusya'nın eylemlerine bağlı." açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Açık, spesifik ve acil." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararı

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilgili 2 ayrı kararnameyi imzaladı.

5'er maddeden oluşan kararnamelerde, her iki tarafa da “kendi topraklarında askeri altyapı, üsler ve diğer şeyler inşa etme, kullanma ve iyileştirme” hakkı verildi.

Kremlin, askeri iş birliği konusunda resmi bir anlaşma yapılıncaya kadar, Rus birliklerine barış gücü olarak iki bölgeye konuşlanma emri verdi.

Putin ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

